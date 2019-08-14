وزير الخارجية: العراق يرفض أي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية

2019/08/14 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن العراق يرفض أي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية لحساب الكيان الإسرائيلي.

واكد الحكيم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، أكد دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حُقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، معبرا عن رفضه لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية إلى حساب الكيان الإسرائيلي، ويدعو للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي، لأنه يحظى بقبول وتأييد عالمي.

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