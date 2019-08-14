مصرع وجرح 16 شخصا في حوادث سير خلال العيد في ديالى

2019/08/14 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبلت مستشفى بعقوبة التعليمي 15 حالة أصابة ووفاة واحدة في حوادث سير وقعت خلال عيد الاضحى وقال مسؤول إعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي ان وحدة الطوارئ في مستشفى بعقوبة التعليمي استقبلت خلال عيد الاضحى 15 حالة أصابة في حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة في المحافظة فيما استقبلت دائرة الطب العدلي حالة وفاة واحدة جراء […]

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