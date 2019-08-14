القبض على ١٩ مطلوباً خلال ممارسات أمنية في أقضية ونواحي النجف

2019/08/14 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف عن قيام مكافحة اجرام النجف بإلقاء القبض على عدد من المطلوبين.وقالت المديرية في بيان صحفي ، أن” كوادر شرطة مكافحة الإجرام نفذت خلال فترة سبعة أيام حملة أسفرت عن القاء القبض على١٩ مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل “.

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