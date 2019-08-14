2019/08/14 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس شغلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على “إنستغرام” بالبحث عن سبب إختفاء حسابها الرسمي على موقع الصور الذي اعتادت أن تشاركهم عليه بكل جديد.ولقد تساءل كثيرون عن سبب صمتها خيال اختفاء صفحتها وسط توقعات بالقرصنة أو اتخاذها القرار بتوقيفها هرباً من ضغط التساؤلات حول علاقتها بمدير أعمالها الذي أعلن استقالته من العمل معها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختفاء هيفاء وهبي على انستغرام وكالة خطوة برس.

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