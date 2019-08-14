روحاني: دول الخليج قادرة على حماية المنطقة

2019/08/14 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله يوم الأربعاء إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة.وبدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع

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