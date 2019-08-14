الشرطة تلقي القبض على لص اثناء سرقته منزل في نينوى

2019/08/14 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

القت قوات مديرية مكافحة اجرام شرطة نينوى، اليوم الاربعاء، القبض على متهم، اثناء سرقته احد دور المواطنيين.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان الشرطة وبعد حصولها على ابلاغ من احد المواطنيين، تمكنت من القاء القبض على اللص متلبسا بالجريمة، في احد دور حي النور بالجانب الايسر لمدينة الموصل.

وتابعت "القي القبض على اللص وبحوزته مصوغات ذهبية والات جارحة استخدمها لفتح الباب، حيث تم اتخاذ الاجراءات الرسمية بحقه واحالته الى العدالة.

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