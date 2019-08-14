صراع على طير حمام ينتهي بمقتل شاب في النجف

2019/08/14 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، بأن شابا قتل في سوق للطيور بالمحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " شابا يبلغ من العمر 31 عاما لقي مصرعه نتيجة تعرضه لطعنات سكين حادة في قلبه وسط سوق للطيور بقرب تقاطع ثورة العشرين بمحافظة النجف".

ولفت إلى أن " مقتل الشاب كان نتيجة الخلاف على (طير حمام) مع أشخاص آخرين"، مشيراً إلى أن " الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بنقل جثة المجنى عليه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث ".

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