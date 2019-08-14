“المعلومة” تكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية الجثث مجهولة الهوية

2019/08/14 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… كشف مكتب حقوق الانسان في كربلاء المقدسة، الاربعاء، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات الجثث مجهولة الهوية التي دفنت قبل يومين في المحافظة، معتبرا أن التأخير في عملية دفنها يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي لـ /المعلومة/ إن “31 جثة التي دفنت قبل يومين في كربلاء هي لشخوص […]

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