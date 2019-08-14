2019/08/14 | 13:48

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بالفيديو ..



حريق ضخم يدمر غابات جزيرة إيفيا اليونانية

اعلن رجال الإطفاء أن حريقا ضخما أذكته الرياح الشديدة، دمر مساحات من

الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية، يوم الثلاثاء، مع استعداد السلطات

لإخلاء قريتين ربما تكونان في مسار النيران.واستعرت حرائق غابات خارجة عن السيطرة في أربع مناطق يونانية أخرى على

الأقل، وقالت خدمة الإطفاء إنها استدعيت لإخماد 182 حريقا خلال الأيام

الثلاثة الماضية.ويكافح أكثر من 120 رجل إطفاء تدعمهم طائرات الهليكوبتر وغيرها

الحرائق في إيفيا ثاني أكبر جزيرة في البلاد حيث تم إخلاء دير.



وخلف

الحريق سحابة سميكة من الدخان غطت سماء العاصمة أثينا التي تقع على

بعد 110 كيلومترات.وقال مسؤول في خدمة الإطفاء، إنه لم يسجل وقوع أي حالات وفاة مع توقع

هدوء الرياح مساء الثلاثاء.وعادة ما تواجه اليونان حرائق الغابات أثناء أشهر الصيف الجافة، وكانت

السلطات قد حذرت من تزايد خطر اندلاع حرائق هذا الأسبوع.وفي العام الماضي، أودى حريق غابات بحياة 100 شخص في بلدة ماتي

الساحلية القريبة من أثينا.



وفي 2007، أدت حرائق مدمرة لمقتل 65 شخصا

ودمرت آلاف الأفدنة من الغابات والأراضي الزراعية وشكلت خطرا على

المواقع الأثرية.

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