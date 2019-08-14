2019/08/14 | 13:48

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اعتقال متهمين بالإرهاب والمخدرات والابتزاز الالكتروني في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين بالارهاب

والمخدرات والابتزاز الالكتروني في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان ، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد

تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/إرهاب في سيطرة

بوابة بغداد/الراشدية، كما تم اعتقال متهم من مروجي ومتعاطي المواد

المخدرة في منطقة حي العامل، بالإضافة الى اعتقال متهم "بالابتزاز

الالكتروني" حيث تم نصب كمين له في أحد مولات بغداد وبالجرم المشهود

حال قيامه بابتزاز احدى المواطنات مبلغ (20) ألف دولار امريكي".وبينت انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق

القانون".

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