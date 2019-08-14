2019/08/14 | 13:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال القيادي في المجلس العربي، محمد خضر، الأربعاء (14 آب 2019) ان العرب في محافظة كركوك هم الاغلبية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المجلس العربي: منصب محافظ كركوك استحقاقنا ونحن الاغلبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كركوك
قال القيادي في المجلس العربي، محمد خضر، الأربعاء (14 آب 2019) ان العرب في محافظة كركوك هم الاغلبية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المجلس العربي: منصب محافظ كركوك استحقاقنا ونحن الاغلبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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