المجلس العربي: منصب محافظ كركوك استحقاقنا ونحن الاغلبية

2019/08/14 | 13:49

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بغداد اليوم- كركوك

قال القيادي في المجلس العربي، محمد خضر، الأربعاء (14 آب 2019) ان العرب في محافظة كركوك هم الاغلبية...





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