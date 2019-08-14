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المجلس العربي: منصب محافظ كركوك استحقاقنا ونحن الاغلبية


المجلس العربي: منصب محافظ كركوك استحقاقنا ونحن الاغلبية
2019/08/14 | 13:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كركوك

قال القيادي في المجلس العربي، محمد خضر، الأربعاء (14 آب 2019) ان العرب في محافظة كركوك هم الاغلبية...

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