عمليات بغداد تعتقل 4 متهمين بالمخدرات والابتزاز الالكتروني بمنطقة حي العامل

2019/08/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/ إرهاب في سيطرة بوابة بغداد/ الراشدية"، مبينة أنها "اعتقلت ايضا متهما من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في منطقة حي العامل، بالإضافة الى اعتقال متهم "بالابتزاز الالكتروkd ".وأضاف البيان أنه" تم نصب كمين له في أحد مولات بغداد وبالجرم المشهود حال قيامه بابتزاز احدى المواطنات مبلغ (20) ألف دولار امريكي".ولفت الى انه" تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون".انتهى..م.م

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