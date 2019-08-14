إيران ترفع انتاج النفط بحقل مشترك مع العراق

2019/08/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مشروع تطوير حقل "ياران الشمالي" الواقع جنوب غربي ايران، عن رفع الانتاج بمقدار 1000 برميل يوميا بهذا الحقل المشترك مع العراق. وأوضح "محمد علي اجدري" المسؤول بشركة "متن" لهندسة وتطوير النفط في تصريح اليوم الاربعاء، أن وعبر تثبت مضخة ESP في البئر رقم 4 فان الانتاج ازداد الف برميل.يشار الى أن مشروع تطوير حقل ياران الشمالي بطاقة انتاج 30 الف برميل انطلق في اكتوبر/تشرين الاول 2016.

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