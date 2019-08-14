مشجعو اسود الرافدين يتوافدون الى ملعب كربلاء قبل 9 ساعات من المباراة.. شاهد الصورة

2019/08/14 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق توافد العشرات من مشجعي المنتخب العراقي الى ملعب كربلاء، وذلك قبل ٩ ساعات من موعد مباراة نهائي غرب اسيا المقرر انطلاقها مساء اليوم بين العراق والبحرين.

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