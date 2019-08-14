انفجار سيارات ملغمة في قاعدة عسكرية جنوبي الصومال

2019/08/14 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف اليوم تفجيرات بسيارات ملغمة قاعدة عسكرية في منطقة شابيل السفلى جنوب الصومال.

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