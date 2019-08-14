وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/4

2019/08/14 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (ثلاث مقطوعات)..(1)(شهيد الحبِّ والغربةِ)..يُعاني وَحْشَةَ الْغُرْبَةِ..يُعاني قَسْوَةَ الألامِ..مَنْ لا يَقْتُلُ حُبَّهُ..لِيَشْعُرَ بالّذي مَا كَانَ..يُحِسَّ بِخِسّةِ الإنْسَانِ..مَنْ لا يَعْرِفُ دَرْبَهُ..أحِسّ الآنَ..كالْعصفورِ في الزّندانِ..كالْبُلبُلِ إذ يَشدو، وَتَخنُقُ صَوْتَهُ الْقضبان..أحِسّ الآنَ..يَا إخوانُ..أنّ الأرْضَ قدْ مَ......

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