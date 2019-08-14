2019/08/14 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عد الامين العام لعصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ان تصريحات بعض السياسين حول حادثة (جثث محافظة بابل) اثبتت وللأسف الشديد انه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الامين يعلق على تصريحات بعض السياسيين حول حادثة "جثث بابل") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الامين يعلق على تصريحات بعض السياسيين حول حادثة "جثث بابل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).