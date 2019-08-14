الداخلية تحبط سرقة دار احد المواطنين في الموصل

2019/08/14 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، عن ان مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى، احبط محاولة سرقة

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