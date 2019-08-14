تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

2019/08/14 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة اليوم الاربعاء، ان"طقس اليوم سيكون مشمساً حاراً مع ظهور بعض السحب ولا تغير في درجات الحرارة"، مبينا ان "المنطقة الشمالية ستشهد اليوم تساقط امطار في الاقسام الجبلية منها".

وأضاف "سيكون طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً مع مع ظهور بعض السحب ، ومشمساً في المنطقة الشمالية دون تغير في درجات الحرارة، ومشمسا حاراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 49 مْ".

وأشار البيان الى ان "طقس الجمعة سيكون مشمساً حاراً في الوسط الشمال ولا تغير في درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب، وترتفع درجات الحرارة في الجنوب عن اليوم السابق".

أما طقس السبت فقالت الهيئة "يكون مشمساً حاراً في الوسط ولا تغير في درجات الحرارة، ومشمساً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة، ومشمساً حاراً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة".

ولفت البيان الى ان "طقس الأحد سيكون مشمساً حاراً في الوسط والشمال مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومشمس حار في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

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