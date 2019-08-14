“بالصور”.. استخراج “جسم غريب” من مرئ صبي في ديالى

2019/08/14 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق اعلنت مستشفى بعقوبة التعليمي ،اليوم الاربعاء، عن نجاح عملية استخراج جسم غريب (سبرنگ) من مرئ صبي بعمر 12 سنة كان قد ابتلعه في وقت سابق وكاد ان يودي بحياته.

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