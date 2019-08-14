الخزعلي: تصريحات البعض حول الجثث مجهولة الهوية “مراهقة” سياسية أو مدفوعة “طائفيا”

2019/08/14 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفاد الامين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاربعاء، بأن تصريحات بعض السياسيين حول الجثث مجهولة الهوية في بابل، تعتبر إما مراهقة سياسية أو مدفوعة طائفيا.وقال الخزعلي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، إن “تصريحات بعض السياسين حول حادثة (جثث محافظة بابل) اثبتت وللأسف الشديد انه لا زال هناك جيل سياسي قسم ...

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