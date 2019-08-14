اسود الرافدين يستهدفون اللقب الثاني لبطولة غرب آسيا من بوابة البحرين

2019/08/14 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… يواجه المنتخب الوطني، نظيره البحريني على ملعب كربلاء الدولي في نهائي بطولة غرب اسيا لكرة القدم مساء اليوم الاربعاء.ويأمل اسود الرافدين في تحقيق اللقب الثاني بتاريخه بعد لقب عام 2002، فيما يسعى المنتخب البحريني الى حصد لقبه الاول بعد مشاركته الاولى في البطولة.ومن المقرر ان تقام المباراة بحضور عدد من الشخصيات […]

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