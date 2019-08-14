2019/08/14 | 14:50

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بالانفوغراف ..



السعودية، ثاني أكبر دولة في الانفاق العسكري في العالم

الاربعاء

14

أب

2019 :

02:24 pm

30

بالانفوغراف ..



السعودية، ثاني أكبر دولة في الانفاق العسكري في

العالم

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