جثث المغدورين في بابل.. الحلبوسي بدائرة الاتهام:’’مجامل’’ و ’’باحث عن مكاسب’’ على حساب ارواح الضحايا

2019/08/14 | 14:50

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بغداد اليوم - بغداد

منذُ الاعلان الرسمي عن العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية شمال بابل ، وتحديداً مطلع الأسبوع الج...





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