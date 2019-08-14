الشيخ الزكزكي: سنغادر الهند وغرفة العلاج كغرفة الاحتجاز في نيجيريا

2019/08/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي تسجيل صوتي نشره مكتبه الاعلامي، قال الشيخ الزكزكي، أنه" قبل سفرنا الى الهند، السفارة الامريكية ضغطت على مستشفى منداتا الهندي على عدم استقبالنا، ولكن لاحقاً تم إعلامنا بأن القضية تم حلها ولذلك غادرنا نيجيريا للهند".وأضاف أنه" تم إيصالنا الى المستشفى عبر سيارات اسعاف لكي لا ترانا الحشود التي تنتظرنا في المطار، وكان هناك حشد من الناس ينتظرنا عند المستشفى وأوصلونا الى غرفة المستشفى وكانت أشبه بالسجن الذي كنت أقبع به في نيجيريا، كما أننا رأينا حرس ودبلوماسيين من السفارة النيجيرية".وبين الزكزكي، انه" أحضروا عناصر من الشرطة مدججين بالأسلحة، وعلمنا بأنها غرفة احتجاز أخرى، وعلمنا أن الأطباء الخاصين بنا لم يعودوا يعملون على القضية وجلّ ما أعطونا إياه هو ما اقترحوه قلنا لهم أننا اتينا الى هنا على أساس الثقة، ولن نقبل بالتعامل مع طبيب لا نعرفه".وختم زعيم الحركة الاسلامية النيجيرية قائلاً "سنعود الى نيجيريا لكي نسافر الى مكان آخر كماليزيا او اندونيسيا او تركيا".وكان المكتب الاعلامي للشيخ الزكزكي، قد قال في وقت سابق اليوم أن" الهند ليست بلادا آمنا لنا وهناك بلدان اخرى مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا عرضت استقبالنا ويمكن لنا ان نختار من بينها".انتهى..م.م

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