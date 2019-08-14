نفاد تذاكر مباراة العراق والبحرين في نهائي غرب اسيا

2019/08/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر رياضي لموقع "الغدير"، ان" تذاكر مباراة العراق والبحرين نفدت بالكامل، من مراكز بيعها الرئيسية في محافظة كربلاء".واضاف، انه" تم تخصيص اكثر من 25 الف تذكرة للبيع لأسباب تنظيمية، حيث يحتضن الملعب لاكثر من 30 الف متفرج.واشار الى انه" تم تخصيص 1250 تذكرة للجماهير البحرينية، فيما قامت اللجنة المنظمة بتنصيب شاشات عملاقة في الاماكن العامة بكربلاء لمتابعة المباراة.انتهى..م.م

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