“بالصور”.. معسكر عين الصقر في بغداد بعد الاضرار التي تعرض لها

2019/08/14 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهرت صور حصلت عليها “يس عراق” ،اليوم الاربعاء، معسكر عين الصقر الواقع جنوبي بغداد، وهي تظهر الاضرار الجسيمة التي حلت به بعد تعرضه للاحتراق.وأفاد مصدر أمني يوم الاثنين الماضي، بحدوث انفجار لكدس عتاد داخل معسكر صقر جنوبي بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “ انفجار حدث، مساء اليوم، لكدس عتاد داخل […]

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