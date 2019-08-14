2019/08/14 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في موقف غريب يوضح مدى التطرف في الدول التي تدعي الديمقراطية والتعايش السلمي، دعا الزعيم الجديد لحزب استقلال المملكة المتحدة اليميني المتطرف ريتشارد برين، إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من منطلق متطرف ... رئيس حزب بريطاني يسيء الى القرآن الكريم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من منطلق متطرف ... رئيس حزب بريطاني يسيء الى القرآن الكريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).