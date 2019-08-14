2019/08/14 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر نيابي، بان مجلس النواب العراقي بصدد تعديل نظامه الداخلي.

وقال المصدر، لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان "التصويت على تعديل النظام الداخلي

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