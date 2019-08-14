مجلس ننيوى: لن نسمح بمباشرة مدراء التربية والصحة بالمحافظة

2019/08/14 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… نفى عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، الاربعاء، مباشرة مدراء دوائر الصحة والتربية والاستثمار الذين صوت عليهم المجلس مؤخرا.واكد العبار لـ /المعلومة/ إن “نواب محافظة نينوى قدموا طلبات للوزراء بعدم السماح بمباشرة مدراء الصحة والتربية والاستثمار في المحافظة”.وأضاف، أن “الجلسة التي تم فيها اختيار هؤلاء المدراء غير دستورية وموقفنا […]

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