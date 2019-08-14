2019/08/14 | 15:01

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اتحاد الكرة يؤمّن شاشة كبيرة لعرض مباراة العراق والبحرين خارج ملعب كربلاء

بغداد/...اكد اتحاد الكرة العراقي، الاربعاء، تأمين شاشة كبيرة لعرض مباراة العراق والبحرين خارج ملعب كربلاء الدولي.

وذكر بيان للاتحاد ، ان "الاتحاد أمّن شاشة كبيرة لجماهيرنا الرياضية لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا التاسعة في منطقة حي النصر، التي سيحتضنها ملعب كربلاء الدولي، بين منتخبنا والمنتخب البحريني عند الساعة الثامنة والنصف مساءً".

يذكر ان المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا بين العراق والبحرين ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي.





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