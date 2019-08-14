نائب سابق يدعو للتحقيق في مسألة دفع الرسوم لدخول اقليم كردستان

2019/08/14 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين ]دعا النائب السابق عبد الباري زيباري، الاربعاء، لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للتحقيق في مسألة دفع العراقيين للرسوم اثناء دخولهم لاقليم كردستان.

وقال زيباري في تغريدة له على تويتر اليوم ، ان "من الضروري تشكيل لجنه مشتركة من مجلس وزراء الحكومة الفيدرالية وألاقليم، للتحقيق في مصداقيه أخذ الأقليم رسوم الدخول من العراقيين الى الاقليم".وتفرض الحكومات المحلية في أربيل ودهوك، مبلغ 10 الاف دينار على الوافدين إلى إقليم كردستان من المحافظات العراقية الاخرى.وكانت السليمانية قد باشرت في استحصال مبلغ 10 آلاف دينار من الوافدين اليها من المحافظات الأخرى في وقت سابق من يوم الاربعاء 15 آيار 2019 ، وتم الغاؤه بعد يومين، بسبب الانتقادات الواسعة التي طالت الخطوة عبر منصات التواصل الاجتماعي.واعلنت حكومة اقليم كردستان عن استقبال ما يزيد عن 200 الف سائح خلال الايام الاربعة الماضية.

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