2019/08/14 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متهم اثناء محاولته سرقة احد المنازل في الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على اخبار احد المواطنين تمكن من إحباط محاولة سرقة دار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم اثناء سرقته احد المنازل في أيسر الموصل وكالة خطوة برس.

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