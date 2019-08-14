البرلمان يعترف بوجود تمييز برواتب العراقيين: هل سيُصصح الأخطاء؟

2019/08/14 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد النائب عن “المحور الوطني” #يحيى_المحمدي، وجود قوانين شرخت المجتمع العراقي بين مستفيد من الدولة وناقم عليها، شرّعت في مراحل سابقة.وقال النائب في تصريح صحافي، […]

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