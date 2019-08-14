2019/08/14 | 15:03

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تبليغ عاجل عن «قطع الماء» في عموم أحياء هذه المحافظة

كلمة -

بغداد

أصدرت دائرة مشروع ماء محافظة كركوك، يوم الأربعاء، تنويها

حول توقف العمل بمشروع الماء الموحد داخل المحافظة.

وعزت الدائرة في بيان توقف العمل بمشروع ماء كركوك الموحد إلى

“انخفاض الفولتية والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة”، وأضاف البيان

أنه “لهذا السبب سيكون هنالك قطع للتجهيز لأحياء كركوك اليوم”،

داعيا إلى “الترشيد بالاستهلاك لحين إصلاح الخلل”.

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