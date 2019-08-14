مجلس كربلاء: قادرون على استضافة البطولات.. وصلاحيات الملعب ستنقل الينا

2019/08/14 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، قدرة المحافظة على استضافة البطولات العربية والدولية.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي حضرته "الغد برس"، ان "وزير الشباب والرياضة وعدنا خيرا بنقل صلاحيات ملعب كربلاء الدولي الى المحافظة، لخدمة الرياضة الكربلائية والعراقية".

وقدم المالكي برفقة الحاضرون ومنهم المحافظ نصيف الخطابي ووزير الشباب والرياضة احمد باهض، الشكر والتقدير لوسائل الاعلام كافة لتغطيتها احداث بطولة غرب اسيا، والجماهير، والجهات المشاركة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

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