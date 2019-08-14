نفاد تذاكر مباراة نهائي غرب اسيا بين العراق والبحرين

2019/08/14 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برساعلنت اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد غرب اسيا، اليوم الاربعاء، نفاد تذاكر مباراة نهائي غرب آسيا بين منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم مع نظيره البحريني.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها تدعو الجماهير التي لم تحصل على تذاكر المباراة النهائية بين العراق والبحرين الى عدم التوجه الى ملعب المباراة، بسبب نفاد تذاكر اللقاء.يشار الى انه تم تخصيص 25 الف تذكرة للجماهير للحضور الى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا.

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