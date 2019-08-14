محمد صلاح يرد على غوارديولا

2019/08/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رد محمد صلاح نجم ليفربول على تصريحات سابقة للمدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، اعتبر فيها الأخير أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح الذي كان أحد أسباب تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الصيف، إن الإنجاز القاري الذي حققه فريقه يفوق التتويج بالدوري المحلي.وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال صلاح: "بصراحة، لم أعرف أنه (غوارديولا) قال ذلك، لكنني أعتقد أنه إذا خُيّر بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، سيختار الأخير".وأضاف صلاح: "هذا رأيي.



لا أتحدث عنه لكنه رأيي.



إنها أكبر بطولة كرة قدم لذلك يسعى الجميع للفوز بها.



كل مدرب وكل لاعب يحلم بدوري أبطال أوروبا.



بالتأكيد أيضا الدوري الإنجليزي شيء كبير، لكن يبقى دوري الأبطال السباق الأكبر".وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، اعتبر غوارديولا أن فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الموسم الماضي يبرهن أنه الفريق الأفضل، وأن تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا جاء بضربة حظ.وبعد الموسم الكروي الماضي الساخن، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، علما بأن فريق غوارديولا ودع المسابقة القارية من دور الثمانية على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.وتابع المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني: "الدوري الإنجليزي دائما أكثر أهمية، البطولة المستمرة، لأنها تلعب كل أسبوع".إلا أن صلاح يرى أن التتويج بطلا لأوروبا "حلم للجميع، للمدينة واللاعبين، الفوز بدوري الأبطال شيء عظيم جدا.



كنت أشعر أنني طفل تحقق حلمه" لحظة الفوز باللقب.انتهى

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