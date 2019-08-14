إحياء الذكرى الثانية عشر لمجزرة تلعزير وسيبا شيخدرى في مجمع خانك

2019/08/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو إحياء الذكرى الثانية عشر لمجزرة ناحية “القحطانية” ومجمع “سيباي” ضمن قضاء “شنكال”، أقيمت عوائل الشهداء، مأدبة غداء في مجمع “خانكي” بمحافظة دهوك، وإحياء هذه الفاجعة الأيمة التي أدت إلى استشهاد 312 مدني وجرح أكثر من 50 آخر أغلبهم من النساء والأطفال وتدمير مئات النازل.حيث قال “سعيد تتر” واحد …

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