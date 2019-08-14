محمد صلاح يرد على غوارديولا

2019/08/14 | 15:08

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رد محمد صلاح نجم ليفربول على تصريحات سابقة للمدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، اعتبر فيها ال...

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