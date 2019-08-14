2019/08/14 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

في سابقة علمية كبيرة، قال باحثون يابانيون، إنهم اكتشفوا إمكانية فرز صبغيات "الذكورة" و"الأنوثة" في ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في إنجاز ضخم.. علماء يكتشفون سر تحديد جنس الجنين لأول مرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في إنجاز ضخم.. علماء يكتشفون سر تحديد جنس الجنين لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).