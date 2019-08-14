الخزعلي: جثث بابل اثبتت انه مازال هناك جيل سياسي متجذرة فيه الدوافع الطائفية

2019/08/14 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، تصريحات بعض السياسيين حول الجثث في محافظة بابل بأنهم "جيل سياسي طائفي" وقسم اخر "مراهقة سياسية".وقال الخزعلي، في تغريدة، ان "تصريحات بعض السياسين حول حادثة (جثث محافظة بابل) اثبتت وللأسف الشديد انه لا زال هناك جيل سياسي قسم منه لا زالت الدوافع الطائفية متجذرة في نفسه وانه لم يتعظ بعد من الدمار الذي سببه الخطاب الطائفي على ابناء (مكونه) وعلى العراق بشكل عام".

واضاف ان القسم الاخر "مراهقة سياسية وتعجل ومحاولة ركوب الموجة".

وكان تحالف القوى العراقية وعدد من النواب قد اصدروا سلسلة بيانات وتصريحات صحفية تفوح بالنفس الطائفي المقيت والتحريض على الفتنة، والإصرار على تضليل الساحة الشعبية رغم كل البيانات الرسمية والوثائق التي بينت حقائق ماحدث.

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