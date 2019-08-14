تعرف على حصة العراق من الذهب العالمي

2019/08/14 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن احتياطات دول العالم من المعدن النفيس بلغت في أغسطس الجاري 34.076 ألف طن، استحوذت منطقة اليورو على 55.8% منها.

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