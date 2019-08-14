جبار: رفع الحظر الكلي عن ملاعب العراق مرهون بنجاح تنظيم نهائي غرب آسيا

2019/08/14 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، أن النجاح في تنظيم المباراة النهاية للبطولة التي ستجمع منتخبنا الوطني أمام البحرين ستكون البوابة لرفع الحظر بشكل رسمي عن الملاعب العراقية.وقال جبار في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، ان […]

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