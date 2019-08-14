فوائد مذهلة “للبصل” في مكافحة السرطان والسكري

2019/08/14 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..يظن البعض أن دور البصل في الطعام يقتصر على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن لهذا النبات العشبي فوائد كثيرة في مكالحة العديد من أمراض هذا العصر.وتحتوي حبة متوسطة الحجم من البصل على حوالي 90 بالمئة من الماء، و40 سعرة حرارية، و9 غرامات من الكربوهيدرات، أمام الدهون […]

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