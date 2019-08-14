2019/08/14 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشكيل لجنة مشتركة بين العراق وتركيا لهذا الغرض

أعلن مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى

العراق ويسل أر أوغلو، الاربعاء، تشكيل لجنة عمل مشتركة مع وزير

الموارد المائية العراقي جمال العادلي، مبينا أن العراق عازم على

التقارب وتطوير التعاون مع تركيا.

وقال أوغلو في تصريحات صحفية بولاية

أفيون قره حصار التركية، وتطرق خلالها إلى زيارته الأخيرة إلى

العراق، إن "الرئيس العراقي، برهم صالح، أكد أن تطوير التعاون مع

تركيا يعتبر هدف استراتيجي لبلاده، ورئيس الوزراء (عادل عبد المهدي)

قال الشيء نفسه"، لافتا إلى أن "العراق عازم على التقارب وتطوير

التعاون مع تركيا".

واضاف: "شكلنا مجموعة عمل مشتركة مع وزير

الموارد المائية العراقي وفريق آخر، وأطلقنا برنامج عمل حول كيفية

تطوير الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون".

وتابع أوغلو، أن "وفدا عراقيا سيزور

تركيا في أيلول المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجنة مشتركة بين العراق وتركيا لهذا الغرض) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجنة مشتركة بين العراق وتركيا لهذا الغرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).