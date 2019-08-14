البصـرة تستعد لاستقبال تصفيات كأس العالم بكرة القدم

2019/08/14 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجـهت محافظة البصرة مديرية الشباب والرياضة بإعداد كشوفات مستعجلة لتبليط وانارة البوابات الخارجية للمدينة الرياضية استعداداً لتصفيات المؤهلـة لبطولـة كأس العالم بكرة القدم .وذكـر مدير الشباب والرياضة لمحافظة البصرة، صادق الكناني ، في تصريح صحفي ، ان ” محافظ البصرة اسعد العيداني وجـه مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، باعداد كشوفات مستعجلة لتبليط وانارة البوابات […]

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