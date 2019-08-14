2019/08/14 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على ان العمل مستمر على مدار (21) ساعة يوميا لانجاز صحن العقيلة زينب عليها السلام في موعده المقرر.وقال المهندس حسين رضا مهدي رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية لوكالة نون الخبرية ان " المنطقة الخدمية التي تبلغ مساحتها (36000م2) تم انجازها بنسبة 100%، لافتا الى ان هذه المنطقة تضم المضيف و600 وحدة صحية بالاضافة الى سوق الزينبية".

واضاف ان الصحن يضم منشآت ثقافية يجري العمل بها في الوقت الحالي وتشمل مكتبة ومتحف، بالاضافة الى مقام التل الزينبي بعد توسعته.

واوضح ان الصحن يضم نفق كبير تحت الارض يبلغ طوله (250م) يمتد من نهاية شارع الشهداء وحتى منتصف شارع باب قبلة مرقد الامام الحسين جوار مرقد العلامة الحلي (قدس)، مشيرا الى ان هذا النفق سيخصص لمرور العجلات وبالخصوص العجلات الخدمية في الزيارات المليونية حتى لا تعيق حركة الزائرين.

واشار الى ان الصحن والنفق سيتم افتتاحهما بشكل مؤقت خلال شهر محرم القادم وذلك بناء على توجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الزائرين واداء مراسيم عزاء ركضة طويريج.

واكد ان الفترة المحدد لانجاز الصحن بشكل كامل تبلغ (4) اعوام.

وبين ان مساحة صحن العقيلة زينب عليها السلام الكلية تزيد عن 50 الف متر مربع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (21 ساعة عمل يوميا لانجاز صحن جديد مجاور لمرقد الامام الحسين في كربلاء ..هكذا سيكون الصحن بعد انجازه) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (21 ساعة عمل يوميا لانجاز صحن جديد مجاور لمرقد الامام الحسين في كربلاء ..هكذا سيكون الصحن بعد انجازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).