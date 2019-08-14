2019/08/14 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعانون من مراهقة سياسية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: تصريحات بعض السياسيين حول "جثث بابل" تعكس طائفيتهم المتجذرة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: تصريحات بعض السياسيين حول "جثث بابل" تعكس طائفيتهم المتجذرة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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