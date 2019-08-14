تفاصيل عرض برشلونة الأخير لإعادة نيمار

2019/08/14 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل العرض الأخير الذي قدمه نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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